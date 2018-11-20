20 Kasım 2018 Salı 10:48



20 Kasım 2018 Salı 10:48

Annenin hayat kurtaran refleksi...Annenin kaza sırasında ani bir refleksle kızını kurtarma anları kameradaMERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde bir annenin kaza sırasında ani bir refleksle kızını kurtarması güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre, kaza Çeşmeli Mahallesinde Mersin Antalya D-400 karayolu üzerinde Mersin istikametinde meydana geldi. Görüntülerde anne ile kızı kaldırımda yürüyor. Bu sırada bir otomobil sol şeritten sağ şeride geçtiği sırada sağ şeritteki motosikletliye çarpıyor. Tam bunlar olurken kaldırımda yürüyen anne sağ tarafına doğru bakınca kazayı ve motosikletin üzerilerine doğru sürüklendiğini görerek bir refleksle kızını çekiyor. Anne kızıyla birlikte kaza yapan araçlara bakarak olayın şaşkınlığıyla donup kalıyor. Kaza ve annenin kurtaran refleksi bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.Öte yandan kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma sürüyor.