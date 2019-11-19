Haberler » 3. Sayfa » Annenin 'Meleğim' feryadı yürekleri dağladı - Haber

Annenin 'Meleğim' feryadı yürekleri dağladı

Erkek arkadaşı tarafından Isparta'da oturduğu apartta bıçaklanarak öldürülen Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğrencisi Muğlalı Güleda Cankel Menteşe'nin Ortaköy Mahallesinde kılınan cenaze namazının ardından göz yaşları arasında son yolculuğa uğurlandı.

19.11.2019 17:17 | Son Güncelleme: 19.11.2019 17:22Annenin 'Meleğim' feryadı yürekleri dağladı
Erkek arkadaşı tarafından Isparta'da oturduğu apartta bıçaklanarak öldürülen Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğrencisi Muğlalı Güleda Cankel Menteşe'nin Ortaköy Mahallesinde kılınan cenaze namazının ardından göz yaşları arasında son yolculuğa uğurlandı.

Güleda'nın cenazesi Isparta'dan Ortaköy'deki evine getirildi. Binlerce vatandaşın göz yaşları içinde karşıladığı cenazeyi gören anne Vefaret Canel fenalık geçirdi. Baba Mustafa Cankel'e ise yakınları destek oldu. Ardından Güleda Cankel Ortaköy Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Ortaköy mezarlığına defnedildi. Güleda'nın cenazesinin üzerine yakın zamanda evlenen ablasının düğününde giydiği elbisesi örtüldü. Anne Vefaret Canel'in 'Prensesim, Meleğim' feryadı yürekleri dağladı. - MUĞLA

3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
19:24 Denizli'de, İran protestolarına destek eyleminde 2 kişiye gözaltı
19:19 Üniversiteli genç kızı katleden zanlı tutuklandı
19:19 Silahla yaralama olayının şüphelisi yakalandı
19:11 Telefon dolandırıcısı otel odasında yakalandı
19:08 TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsünde korkutan yangın
14:12 Ecem'i öldürüp ormanlık alana gömen katile ağırlaştırılmış müebbet
09:28 İstanbul'da halk otobüsü, karşıdan karşıya geçen turistleri ezdi
09:14 Babası tarafından yakılarak öldürülen genç kızın son sözleri yürek burktu
00:50 Eşi 3 ay önce dövülerek öldürülen 3 çocuk annesi kadın, kendisini iple tavana astı
00:38 Otomobili benzin dökerek kundakladı! Olay anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı
19.11.2019 19:39:56