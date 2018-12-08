Annesi Emzirirken Nefessiz Kalan Bebek Öldü

Şanlıurfa
'da annesi emzirdiği sırada nefessiz kalan 15 günlük Suriyeli bebek, yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Siverek
ilçesinin Hasan Çelebi
Mahallesi'nde 15 aylık Yüsra Makhut'u emziren Suriyeli anne Emine Makhut, bebeğin nefessiz kaldığını fark etmesi üzerine durumu 112 Acil Servis
ekiplerine bildirdi.
Eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından bebeği Şanlıurfa Mehmet Akif İnan
Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Emzirme esnasında soluk borusuna süt kaçtığı tespit edilen Suriyeli bebek, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Bebeğin cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu
'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Siverek,Anne,Şanlıurfa
08 Aralık 2018 Cumartesi 18:43