Annesi, kayıp Kader Buse'nin Çanakkale şehitleri için şiir okumasını paylaştı

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde geçen yıl 24 Ocak'ta kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ın (20) annesi Ayla Acar, kızının Çanakkale şehitleri için şiir okuduğu videoyu, "Yavrum, kuzum bugün 18 Mart. Elimde bir bu videon kaldı" diye paylaştı.

Kemer ilçesinde 24 Ocak 2019'da meydana gelen hortum felaketinde, üniversite öğrencisi Kader Buse Acar, annesi Ayla Acar'ın kullandığı otomobilin dereye düşmesi sonucu kayboldu. O günden sonra yapılan tüm arama çalışmaları sonuçsuz kaldı. Kader Buse Acar'ın bazı eşyaları ve hurdaya dönen otomobilin bazı parçaları dışında hiçbir ize ulaşılamadı. 419 gündür kızları Kader Buse Acar'dan gelecek bir haberi bekleyen acılı baba Ahmet Acar ile anne Ayla Acar sosyal medya paylaşımlarıyla kızlarını anmayı sürdürdü. Anne Ayla Acar, son paylaşımında ise kızının Çanakkale şehitlerini anma töreninde şiir okurken çekilmiş bir videosunu paylaştı. Ayla Acar paylaşımına, "Yavrum, kuzum bugün 18 Mart. Elimde bir bu videon kaldı. Nerede Çanakkale destanın, nerede dur yolcun, İstiklal Marşı'n, bayrak şiirin. Ezbere bilmene rağmen bir hafta önceden çalışman, o duyguları içinde yaşaman, odanın duvarlarını titretmen lazımdı ama annen unuttu. Bir haftadır bu videonla odanda duvarlar titretmeliydi. Söz veriyorum kızım bugün odana şiirini dinleteceğim" notuyla yürek burktu.

Kaynak: DHA