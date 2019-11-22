Haberler » Güncel » Annesi, 'Naim: Cep Herkülü' filmini gözyaşlarıyla seyretti - Haber

Annesi, "Naim: Cep Herkülü" filmini gözyaşlarıyla seyretti

Hatice Süleymanoğlu, oğlunun yaşamını beyaz perdeye taşıyan "Naim: Cep Herkülü" filmini gözyaşları içinde izledi.

22.11.2019 15:35 | Son Güncelleme: 22.11.2019 15:42
Hatice Süleymanoğlu, oğlunun yaşamını beyaz perdeye taşıyan "Naim: Cep Herkülü" filmini gözyaşları içinde izledi.
Türk tarihine damga vuran ve iki yıl önce yaşamını yitiren halterci Naim Süleymanoğlu'nun hayatının bir bölümünü aktaran filmi özel gösterimle izleyen Hatice Süleymanoğlu, yapımı beğendiğini dile getirdi.
Filmde, oğlunun 'ye gelmesinin ardından görüşemedikleri üç yılın sonunda kavuşmalarını anlatan sahneden oldukça etkilendiğini belirten Süleymanoğlu, yapımı izlerken gözyaşlarını tutamadığını ifade etti.
Bugün gösterime giren filmde, Naim Süleymanoğlu'nu Hayat Van Eck'in canlandırırken Yetkin Dikinciler, Selen Öztürk, Gürkan Uygun, Uğur Güneş, İsmail Hacıoğlu, Renan Bilek ve Bülent Alkış da rol aldı.
Yönetmenliğini Özer Feyzioğlu'nun yaptığı, senaryosunu Barış Pirhasan'ın kaleme aldığı filmin yapımcılığını Dijital Sanatlar adına Mustafa Uslu üstlendi.
"Dünyanın En İyi Sporcusu" seçilen Naim Süleymanoğlu, kariyerinde 47 dünya rekoruna, 6 Avrupa Şampiyonluğu ile 7 Dünya Şampiyonluğuna imza attı. Ayrıca 3 olimpiyat altın madalyasının da sahibi oldu. Kendi ağırlığının 3 katından fazlasını kaldırabilen tek sporcu olarak da tarihe geçen Süleymanoğlu, dünya rekoruna ilk olarak 15 yaşındayken imza attı.
Naim Süleymanoğlu, karaciğer yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle iki yıl önce hayatını kaybetmişti.
Annesi,

Naim Süleymanoğlu, Hatice Çarpar, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
20:23 Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler
20:20 Akçay Barajı'nda su tutulmaya başlandı
20:19 Anne ile çocuklarını kamyonetin altında kalmaktan kurtarma anı kamerada
20:19 Kanseri yenen eşini hastaneden gelin arabasıyla aldı
20:17 - Rusya'nın hava saldırısında baba oğul öldü
20:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü YPG'ye verilen 33 bin TIR silahı bulduk, topluyoruz
19:58 CHP'li Öztrak: 'Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum' demek gerçekten ürkütücü
18:39 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Doğu Akdeniz'de dördüncü sondajı yapıyoruz
18:28 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'den müjdeyi verdi: Süs bitkileri eğitim merkezini süratle kuracağız
17:51 Son dakika: Marmara'da 3.6 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi
14:15 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Lisede sınıfta kalma geri geliyor
11:19 Kara Cuma'da firmaların fiyat oyunu ifşa oldu
10:00 Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var
09:40 Parti sonrası objektiflere yakalanan Aleyna Tilki yırtık çoraplarıyla şaşırttı
09:38 Terörist elebaşı Duran Kalkan'ın genç kızlara tecavüz ettiği görüntüler emniyet güçlerine teslim edildi
22.11.2019 20:25:43