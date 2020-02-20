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Annesi ölen keçiye köpek sahip çıktı, her gün emziriyor

Bursa'da bir haftalıkken annesi ölen keçiye köpek sahip çıktı.

20.02.2020 09:26 | Son Güncelleme: 20.02.2020 09:26Annesi ölen keçiye köpek sahip çıktı, her gün emziriyor
'da bir haftalıkken annesi ölen keçiye köpek sahip çıktı. Yavru keçi, köpeği emiyor.

Bursa'da köpeğin küçük keçiye sahip çıkması görenleri şaşırtıyor. Halim Yılmaz, bir gün yavru keçinin dışarıya çıktığını gördü. bekleyen çoban köpeğinin yanına giden küçük keçi, bir anda onun sütünden emmeye başladı. Bu durum karşısında şaşıran Yılmaz, o anları videoya aldı. 1 haftalıkken annesini kaybeden keçinin, köpeği emmesi Yılmaz'ı da şaşırttı.

Bu durum karşısında çok duygulandığını ifade eden Yılmaz, "Keçimizin 1 haftalıkken annesi ölmüştü. Köpeği anneleri sanarak karınlarını doyurmak istemiş olabilir. Buradan annelere de mesaj vermek istiyorum. Kimse çocuklarını terk edip gitmesin. Her çocuğun anneye ihtiyacı var" dedi. - BURSA

Halim Yılmaz, Ağılı, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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