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Annesi sağlık çalışanı, babası polis olan Yağız, temsili başkan oldu

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, annesi sağlık çalışanı, babası ise polis olan 8 yaşındaki Yağız'ın isteğini yerine getirerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla başkanlık koltuğunu 1 günlüğüne teslim etti.

23.04.2020 18:09 | Son Güncelleme: 24.04.2020 12:44
Annesi sağlık çalışanı, babası polis olan Yağız, temsili başkan oldu
Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, annesi sağlık çalışanı, babası ise polis olan 8 yaşındaki Yağız'ın isteğini yerine getirerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla başkanlık koltuğunu 1 günlüğüne teslim etti.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki anneannesinin yanına gelip, korona virüs nedeniyle Sivas'a bir daha gidemeyen 8 yaşındaki Yağız Öcal'ın isteği yerine getirildi. Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, makam aracı ile minik Yağız'ı evinden alıp belediyeye getirdi. Türkyılmaz, makamını Yağız'a teslim etti. Mutluluğunu dile getiren Yağız, Sivas'ta annesinin sağlık çalışanı, babasının da polis olduğunu belirterek belediye başkanı olmayı çok istediğini söyledi.

Yağız'ın sağlığına bir zarar gelmemesi için hijyenik ortamda makama getirildiğini belirten Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "Ülkemizde sağlık tedbirlerinden dolayı bu sene koltuklar teslim edilmedi. Ancak Yağız'ın özel bir özelliği vardı. Dün akşam bana ulaştı dedi ki 'Osman amca annem sağlık çalışanı, babam da polis ben burada Kırıkkale'de anneannemin yanında kalıyorum' deyince biz de sabah alıp hijyenik olarak her yerin dezenfektanını yaptırdık. Yağız'ın sağlığına bir zarar gelmemesini ön planda tutup makama getirdik. Buradan tüm sağlık çalışanlarımıza polislerimize çocuklarının 23 Nisan'ını kutluyoruz" dedi.

Öte yandan, 23 Nisan kutlamaları kapsamında çocukların okuduğu 235 şiir, ilçedeki hoparlörlerden gün boyunca vatandaşlara dinletiliyor. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Etiketler: Osman Türkyılmaz, 23 Nisan, Yahşihan, Polis, Güncel , Haber
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