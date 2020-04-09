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Annesi sevmiyor diye intihara kalkıştı

ANTALYA'da annesinin kendisini sevmediği gerekçesiyle bunalıma giren Ramazan T. (31), falezlerde intihara kalkıştı.

09.04.2020 20:27 | Son Güncelleme: 09.04.2020 20:28
Annesi sevmiyor diye intihara kalkıştı

ANTALYA'da annesinin kendisini sevmediği gerekçesiyle bunalıma giren Ramazan T. (31), falezlerde intihara kalkıştı. Polisin eve birlikte gitme sözü verdiği Ramazan T., 1 saat sonunda ikna edildi.

Olay, saat 18.40 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi'ndeki falezlerde meydana geldi. Annesi kendisini sevmediği için bunalıma girdiği iddia edilen Ramazan T., falezlerin uç noktasındaki kayaya çıktı. Zihinsel engelli olduğu belirtilen Ramazan T.'nin ağladığını gören ve atlayacağını düşünen çevredekiler, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Ramazan T.'yi ikna etmeye çalıştı. Yanına kimseyi yaklaştırmayan Ramazan T., annesinin kendisini sevmediği belirterek, bu yüzden ölmek istediğini söyledi. Yaklaşık bir saat boyunca ikna etmeye çalışan polisler, Ramazan T.'ye yardımcı olacaklarını belirterek, geriye doğru çıkıp elini uzatmasını istedi. Bir süre daha bulunduğu falezlerde gözyaşı döken Ramazan T., ardından polise elini uzattı. Ekipler tarafından bulunduğu yerden alınan Ramazan T., ekip aracına alınarak polis merkezine götürüldü.


Kaynak: DHA

Etiketler: Konyaaltı Caddesİ, Muratpaşa, Polis, Güncel
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