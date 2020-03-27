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Annesi tarafından kanepede ölü bulundu

Annesi tarafından kanepede ölü bulundu Karaman'da 33 yaşındaki bir kişi, annesi tarafından kanepede ölmüş olarak bulundu.

27.03.2020 16:53 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:55
Annesi tarafından kanepede ölü bulundu
KARAMAN - Karaman'da 33 yaşındaki bir kişi, annesi tarafından kanepede ölmüş olarak bulundu.
Olay, saat 11.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi 2263. Sokak'ta bulunan TOKİ evlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kanepede uyuyan Ömer Pekcan'ı uyandırmaya gelen annesi, oğlunun hareketsiz şekilde yattığını görünce durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen özel kıyafetli sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ömer Pekcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı incelemenin ardından Ömer Pekcan'ın cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlene bilmesi için otopsi yapılmak üzere Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Annesi tarafından kanepede ölü bulundu

Kaynak: İHA

Etiketler: 3. Sayfa

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Annesi tarafından kanepede ölü bulundu

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