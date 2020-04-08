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Annesi tarafından öldürülen çocuğun cenazesini babası teslim aldı

Annesi tarafından öldürülen çocuğun cenazesini babası teslim aldı Denizli'de annesi tarafından kağıda yazdığı yazıyı okuyamadığı gerekçesi ile uyurken yatağında boğularak öldürülen 4 yaşındaki çocuğun cenazesi babası tarafından teslim alındı.

08.04.2020 14:09 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:11
Annesi tarafından öldürülen çocuğun cenazesini babası teslim aldı
DENİZLİ - Denizli 'de annesi tarafından kağıda yazdığı yazıyı okuyamadığı gerekçesi ile uyurken yatağında boğularak öldürülen 4 yaşındaki çocuğun cenazesi babası tarafından teslim alındı.
Olay dün, Merkezefendi ilçesi Servergazi Mahallesi 402 Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Anne Nagihan Kiraz iddialara göre odasında uyuyan 4 yaşındaki oğlu Ali Kiraz'ı boğarak öldürdü. Olayın ardından bir süre bekleyen anne Nagihan Kiraz aynı binada oturan kız kardeşini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemelerde 4 yaşındaki Ali'nin öldüğünü belirledi. Çocuğun cenazesi yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere cenaze aracı ile Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Korkunç olayın ardından anne Nagihan Kiraz tutuklanarak cezaevine gönderildi. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgunda işlemleri tamamlanan kaldırılan 4 yaşındaki çocuğun cenazesi babası ve yakınları tarafından Manisa Saruhan ilçesi'ne defnedilmek üzere teslim alındı. Annesi tarafından öldürülen çocuğun cenazesini babası teslim aldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Denizli, Kiraz, Anne, 3. Sayfa

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Annesi tarafından öldürülen çocuğun cenazesini babası teslim aldı
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