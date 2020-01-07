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Annesi tarafından 'temiz hava alması için' balkondaki pusetine konan bebek donarak öldü

Rusya'nın doğusunda bulunan Habarovsk kentinde, birkaç dakikalığına temiz havada uyumasını isteyen anne bebeğini balkondaki pusetine koydu. Bebeğini balkona koyduğunu unutan anne durumu 5 saat sonra hatırladığında artık çok geçti. Talihsiz bebek -20 dereceyi bulan soğuk havada 'hipotermi' nedeniyle hayatını kaybetti.

07.01.2020 22:55 | Son Güncelleme: 07.01.2020 23:38

40 yaşındaki annenin, temiz havada uyuması için bir süreliğine balkondaki pusetine koyduğu 7 aylık bebeği, annesinin kendisini balkona koyduğunu unutunca hipotermi nedeniyle hayatını kaybetti.

BEBEĞİNİ -20 DERECEYİ BULAN SOĞUKTA BALKONA KOYDU

Vahim olay, 'nın doğusundaki Habarovsk kentinde meydana geldi. İddialara göre 40 yaşındaki anne, 7 aylık bebeğinin bir süre temiz havada uyumasını istedi. -20 dereceyi bulan soğuk havaya aldırış etmeden bebeği balkonda bulunan pusetine yerleştiren anne daha sonra içeri girdi.

TALİHSİZ BEBEĞİ BALKONDA UNUTTU

bebeği balkonda unutunca, talihsiz bebek 5 saat boyunca -20 dereceyi bulan hava sıcaklığında balkonda kaldı. Rusya yerel basınında çıkan haberlerde, 40 yaşındaki annenin çocuğunu bir kaç dakikalığına balkona bıraktığı ancak bebeğini balkona koyduğunu unutunca çaresiz bebeğin dondurucu soğukluğa 5 saat boyunca maruz kaldığı yazıldı.

ÖLÜM NEDENİ 'HİPOTERMİ'

5 saat sonra bebeğini balkona koyduğunu hatırlayan anne çocuğu kucağına aldığında bebekte artık hiç bir yaşam belirtisi yoktu. Çocuğun ölüm nedeninin vücut ısınının normalin altına düşmesinin bir sonucu olan 'hipotermi' olduğu tespit edildi.

BAKANLIKTAN UYARI NİTELİĞİNDE AÇIKLAMA

Konuyla alakalı sosyal medya üzerinden uyarı niteliğinde açıklamada bulunan Rusya Sağlık Bakanlığı, "Çocuklarınızı gözetimsiz bırakmayın. Çocuğunuzun nerede ve kiminle olduğunu daima bilin. Özellikle kış aylarında kaybolan çocuklar hızlı bir şekilde soğuk havanın kurbanı olabilir" ifadelerini kullandı.

HİPOTERMİ NEDİR?

Hipotermi, vücut ısısının 35 derecenin altına düşmesi sonucu ortaya çıkar. İnsan vücudu normalde 37 derece bir sıcaklığa sahiptir. Eğer bu ısıyı korunmaz hale gelirse, hipotermi hastalığı devreye girer. Hipotermi, genellikle yağmur, rüzgar, kar veya soğuk havaya maruz kalan kişilerde görülür

Annesi tarafından 'temiz hava alması için' balkondaki pusetine konan bebek donarak öldü

Rusya, Anne, 3. Sayfa, Dünya


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