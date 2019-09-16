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Annesi yoğun bakıma alınan bebeğe hemşire baktı

ISPARTA'da, ayaklarında şiddetli ağrı ve ödem şikayetiyle hastaneye başvuran Pınar Avcı, yoğun bakıma alınırken, 1 aylık bebeği Eren'i, hastanede görevli hemşire Asuman Atay sakinleştirdi.

16.09.2019 17:26Annesi yoğun bakıma alınan bebeğe hemşire baktı
ISPARTA'da, ayaklarında şiddetli ağrı ve ödem şikayetiyle hastaneye başvuran Pınar Avcı, yoğun bakıma alınırken, 1 aylık bebeği Eren'i, hastanede görevli hemşire Asuman Atay sakinleştirdi.
Isparta'da 1 ay önce doğum yapan Pınar Avcı, ayaklarında şiddetli ağrı ve ödem şikayetiyle Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu. Avcı, nöbetçi Opr. Dr. Murat Yıldırım tarafından yapılan tetkikleri sonucu akut derin ven trombozu (toplardamarda pıhtı oluşması) teşhisiyle kardiyovasküler cerrahi yoğun bakımına alındı. Hastaneye bebeği Eren ile gelmek zorunda kalan Avcı, bakması için de eşi Halil İbrahim Avcı'ya bıraktı. Pınar Avcı'nın yoğun bakımda tedavisi sürerken, ağlamaya başlayan Eren bebeğe, aynı servisin hemşiresi Asuman Atay baktı. Hemşire Pınar Avcı, biberonla mama verdiği bebeği sakinleştirdi.



Isparta, Güncel

Kaynak: DHA

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