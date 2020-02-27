Haberler » Güncel » Annesine çarpan otomobile saldırı anı kamerada - Haber

Annesine çarpan otomobile saldırı anı kamerada

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

27.02.2020 17:39 | Son Güncelleme: 27.02.2020 17:39Annesine çarpan otomobile saldırı anı kamerada

SAKARYA'nın ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza yerine gelen yaralı kadının oğlu, sinir krizi geçirip, otomobilin kaportasına vururken, olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

?Kaza, öğlen saatlerinde, Akyazı ilçesi Necati Temel Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 BB 180 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Kadın yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yaralının ilk müdahalesi yapılırken, haberi alan kadının oğlu olay yerine geldi. Kadın hastaneye kaldırılırken, oğlu sinir krizi geçirdi ve otomobilin kaportasına vurdu. Genci polis ekipleri güçlükle sakinleştirdi. Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.



Akyazı, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:36  Düşündüren sözler! Anlamlı sözler neler? Düşündüren, anlamlı ve felsefi sözler nelerdir?
15:19  Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın nereli ve kaç yaşında? Şirin Payzın ne iş yapıyor?
14:14  Afrika örgüsü nedir? Afrika örgüsü saç nasıl yapılır? Afrika örgüsü fiyatları ne kadar?
14:11  Şaibe nasıl yazılır? TDK'ya göre şaibe mi, şayibe mi? Şaibe ne demek?
13:46  Çaycı Hüseyin Alparslan Özmol kimdir? Alparslan Özmol kaç yaşında, nereli?
27.02.2020 19:17:21