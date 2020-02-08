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Annesine silah çeken babasını öldürdü

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde Mustafa Ü. (15), annesiyle kavga eden babası Hakan Ü.'nün (40) elindeki tabancayı kaptı.

08.02.2020 08:21 | Son Güncelleme: 08.02.2020 08:21Annesine silah çeken babasını öldürdü

ANKARA'nın ilçesinde Mustafa Ü. (15), annesiyle kavga eden babası Hakan Ü.'nün (40) elindeki tabancayı kaptı. Mustafa Ü. aynı silahla babasını başından vurarak öldürdü.?

Olay, saat 02.00 sıralarında Başpınar Mahallesi Orhan Kemal Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Eve alkollü geldiği öne sürülen Hakan Ü. ile eşi S. Ü. arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce Hakan Ü., yanında bulunan tabancasını çekip, eşine doğrulttu. Bu sırada araya giren oğulları Mustafa Ü. tabancayı babasının elinden aldı. Mustafa Ü., Hakan Ü.'yü başından vurdu. Hakan Ü., kanlar içinde yere yığılırken, silah sesini duyan komşuları polise verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Hakan Ü.'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Hakan Ü.'nün cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Mustafa Ü. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Hakan Ü.'nün sürekli alkol aldığı, eşi ve oğluna şiddet uyguladığı ileri sürüldü.



Altındağ, kavga, Güncel

Kaynak: DHA

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