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Evlat vahşeti! Annesini konuşmak için çağırdı, 15 yerinden bıçakladı

Manisa'da 18 yaşındaki bir genç, annesini 15 bıçak darbesiyle bıçaklayarak ağır yaraladı. Yaralı kadının hayati tehlikesi devam ederken, olay yerinden kaçan genç elindeki bıçakla birlikte polise teslim oldu.

20.01.2020 22:03 | Son Güncelleme: 20.01.2020 22:36

'nın ilçesinde 18 yaşındaki bir genç, annesini defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan genç emniyete giderek polise teslim oldu.

15 BIÇAK DARBESİYLE AĞIR YARALADI

Olay, saat 20.00 sıralarında Kula'nın Seyitali Mahallesi'nde bulunan eski sanayi sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki K.A., eski sanayi sitesindeki ikametlerde oturan annesi Ummuhan A.'nın (53) evinin önüne geldi. Annesini cep telefonuyla arayarak dışarı çıkmasını isteyen genç, bıçakla annesine saldırdı. Yaklaşık 15 bıçak darbesi ile ağır yaralanan Ummuhan A., oğlunun olay yerinden uzaklaşması ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Çevredeki vatandaşların da ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ELİNDEKİ BIÇAKLA BİRLİKTE POLİSE TESLİM OLDU

Yaralı kadın olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan kadın buradan Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi. Annesini bıçaklayıp olay yerinden kaçan Kaan A. ise, Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, elindeki bıçakla birlikte teslim oldu.

Olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Evlat vahşeti! Annesini konuşmak için çağırdı, 15 yerinden bıçakladı

Manisa, Kula, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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SAKARYALI HATUN:Bu ülkenin, saraylara değil; hukuk ve adalete ihtiyacı var.
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SAKARYALI HATUN:Kanal,la uğraşacaklarına, ülkenin sorunlarına çare arasınlar.
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HAKKI AYDIN BULUT KARAGÜNDOSTU:Allah bu ümmetin yardımcısı olsu millet yoldan çıktı yok avrupa birliği uyum yasaları neymiş efendim bu yasalar suçun cezası yok adam öldürsen bile cezası birkaç sene
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