Annesini 9 Bıçak Darbesiyle Öldüren Evlat, Hakim Karşısında

06 Aralık 2018 Perşembe 16:49



06 Aralık 2018 Perşembe 16:49

Zonguldak'ta geçen yıl 9 bıçak darbesiyle öldüren annenin, kaçarken yakalanan 22 yaşındaki oğlu ve eşi hakim karşısına çıktı.Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya baba Paşahan Uyanık Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle katıldı. Duruşmada tutuklu sanık Özkan Uyanık da hazır bulundu. Baba Paşahan Uyanık'ın olaydan 20 dakika önce oğlu ile telefon görüşmesi yaptığını hatırlatan mahkeme başkanı, görüşmedeki detayı sordu. Bunun üzerine Paşahan Uyanık, "Çocukların Zonguldak'a gittiklerinden haberim yoktu. Özkan ile telefonda görüştük. Bana 'Ankara'dayım annemi bulduk Zonguldak'a onu almaya gidiyorum. Annemi getireceğiz' dedi. Giderken kardeşi Serkan'ı da almış. Annesi Serkan'ı çok severdi, ikna edebilir düşüncesiyle yanına almış. Ben eşimi öldürmek isteseydim bunu 2-3 defa İstanbul'da ziyaret ettiğimde yapardım. Nazlı, giderken 30 bin TL paramızı da alıp gitmiş. Biz evde kızımla aç kaldık. Telefon görüşmemizde öfkeyle annelerinin yanındaki adamı, Mehmet S.'yi öldürün dedim. Bunu o anki öfkeyle söyledim" diye konuştu.Tutuksuz yargılanan diğer kardeş Serkan Uyanık ise milli sporcu olduğunu ifade ederek adli kontrol şartının kaldırılmasını talep etti. Mahkeme ise sanığın yurt dışına kaçma şüphesini göz önünde bulundurarak adli kontrol şartının kaldırılması talebini reddetti. Duruşma ise tanıkların dinlenmesi için ileri tarihe ertelendi.Olay,9 Ekim 2017'de Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Bitlis'te eşinden şiddet gördüğü için kadın sığınma evine yerleşen, ardından İstanbul ve son olarak Devrek'e kaçan Nazlı Uyanık, olaydan 2 gün önce taşındığı evde, izini bulan oğlu Özkan Uyanık tarafından 9 bıçak darbesiyle öldürüldü. Bitlis'e kaçarken yakalanan Özkan Uyanık ve kardeşi Sertan Uyanık tutuklandı. - ZONGULDAK