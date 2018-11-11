Annesini Av Tüfeğiyle Öldüren Genç Tutuklandı

Denizli
'nin Sarayköy
ilçesinde tartıştığı annesini av tüfeğiyle öldüren kişi tutuklandı. Tepeköy
Mahallesi'ndeki evlerinde tartıştığı annesi Rahime G'yi tüfekle ateş ederek öldüren Osman G. (18), jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, Sarayköy Adliyesi'nde savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Cinayeti işlediğini itiraf eden Osman G'nin, jandarmadaki ifadesinde, evinden bir ay önce 20 bin liralık ziynet eşyası çalarak gazinolarda harcadığını, annesi Rahime G. ile bu nedenle tartıştığını ve öfkelenip silahı ateşlediğini söylediği öğrenildi.
Zanlının suç aletini evin yakınındaki çalılıkların arasına sakladıktan sonra suç mahalline geldiği ve komşusunun evlerinden silah sesi geldiğini söylemesi üzerine annesini mutfakta başından silahlı vurulmuş halde bulduğu ihbarında bulunduğu belirtildi.
Olay
Rahime G'nin mutfakta başından silahla vurulmuş halde bulunduğu ihbarı üzerine eve gelen jandarma ve sağlık ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini belirlemiş, hayatını kaybeden kadının eşi Musa G. (40), oğlu Osman G. ile Musa G'nin kardeşi Mehmet G, ifadelerine başvurulmak üzere Sarayköy İlçe Jandarma
Komutanlığına götürülmüştü.
Osman G'nin ilk ifadesinde 3 kişinin evlerinden hızla kaçtığını gördüğünü, 2 yaşındaki kardeşini annesinin yanında bulduğunu söylediği öğrenilirken, babasıyla çelişkili ifade veren zanlı gözaltına alınmıştı.
Öte yandan, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırılan Rahime G'nin cesedinin otopsi işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
Denizli,Sarayköy
11 Kasım 2018 Pazar 12:45