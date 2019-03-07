Annesini Beyzbol Sopasıyla Öldürdüğünü İtiraf Emişti, Tutuklandı

Ümraniye
'de annesini beyzbol sopasıyla öldürdüğünü itiraf eden 16 yaşındaki genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Ümraniye Esenevler Mahallesi Firüze Sokak'ta Arzu Ö.'nün evinden gelen çığlık sesleri üzerine komşuları polise haber vermiş, olay yerine gelen polis ekipleri kadının cansız bedeniyle karşılaşmıştı. Kadının 16 yaşındaki T.Ö. oğlu, polis sorgusunda annesini beyzbol sopasıyla öldürdüğünü itiraf etmişti. 16 yaşındaki T.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL
Polis, Ümraniye, 3. Sayfa
Kaynak: İHA