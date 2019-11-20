Annesini bıçakladı, akıl sağlığı yerinde çıkmayınca ceza almadı

ERZURUM'da 2 yıl önce annesi S.D.'yi (69) 4 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan M.D.'ye (28), akıl sağlığı yerinde çıkmayınca ceza verilmedi.

Olay, 24 Ekim 2017'de merkez Palandöken ilçesinde meydana geldi. S.D., hastaneye götüremediği oğlu için polis ve sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Eve polislerin geldiğini gören M.D., annesiyle tartışmaya başladı. Mutfağa giden M.D., aldığı ekmek bıçağıyla annesini 4 yerinden bıçakladı. Polislerin ve M.D.'nin kardeşinin müdahalesiyle yaşlı kadın daha fazla bıçak darbesi almaktan kurtuldu. Ağır yaralanan S.D., ambulansla hastaneye kaldırılırken, M.D. ise bir gün sonra tutuklanarak cezaevine kondu. S.D., tedavisinin ardından taburcu edildi. M.D., alınan ilk ifadesinde, annesini bıçakladığı için pişman olmadığını ve öldürmek kastıyla böyle bir şey yaptığını söyledi.

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği tarafından savcılığa sunulan raporda, M.D.'nin akıl hastalığı nedeniyle davranışlarını yönlendirme yeteneği olmadığı bildirildi. Hazırlanan iddianamede, M.D.'nin 'Üst soydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapsi istendi, ancak akıl hastalığı nedeniyle, ceza verilmemesi gerektiği belirtildi. M.D., 21 Haziran 2018'de tahliye edildi, Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde tedaviye alındı.

1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan M.D., annesiyle olay öncesine pek anlaşamadığını söyledi. Annesinin kendisine sürekli baskı yaptığını anlatan M.D., "Olay günü tam hatırlamadığım bir sebepten ötürü annemle evin bahçesinde tartışmaya başladık. Annemin benim üzerime çok gelmesi üzerine bir anlık sinirle mutfaktan bıçak alarak kendisini bıçakladım. Kendisini herhangi bir öldürme düşüncem yoktu. O anlık öfkeyle bir anda gelişen bir olaydı. Polislere annemle arama bir mesafe koyduğumu ve annemi istemediğimi söyledim. Öldürmek için bıçakladığımı söylemedim. Annemi 2 ya da 3 kez bıçaklamışımdır. İstemeyerek oldu, pişmanım" dedi.

Oğlundan şikayetçi olmayan anne S.D. ise "Oğlumu o gün hastalığından dolayı hastaneye tedaviye götürülecektik. Polisler gelince oğlumu ikna etmeye çalıştılar, ancak ikna edemediler. Bunun üzerine oğlum bana 'polisleri sen mi çağırdın?' diyerek mutfaktan aldığı bıçakla beni göğüs ve karın bölgemden 4 kez bıçakladı. Oğlumdan şikayetçi değilim" diye konuştu.

Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nce M.D.'nin cezai ehliyetinin olmadığı rapor edildi. Mahkeme heyeti, akıl sağlığı yerinde olmayan M.D.'ye ceza vermedi. M.D.'nin yüksek güvenlikli sağlık kurumunda koruma ve tedavi altına alınmasına karar verildi.