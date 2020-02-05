Annesini bıçakladıktan sonra yaşamına son veren ırmak, toprağa verildi

Annesini bıçakladıktan sonra yaşamına son veren Irmak, toprağa verildi

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde annesi Nagihan Bayramıçlılar'ı (42) bıçakla yaraladıktan sonra oturdukları apartmanın 4'üncü katından atlayarak yaşamına son veren Irmak Bayramıçlılar (20), bugün toprağa verildi.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında, Edremit'in Camivasat Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. Akşam yemeği için hazırlık yapan Nagihan Bayramıçlılar ve kızı Irmak Bayramıçlılar bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Irmak, annesini boynundan bıçakla yaraladı. Irmak, daha sonra, kendini evlerinin penceresinden attı. Alt kattaki açık panjurlara çarpıp, kafa üstü yere düşen Irmak Bayramıçlılar, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Irmak, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Irmak'ın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Bu sırada başka bir ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne götürülen anne Nagihan Bayramıçlılar ise ameliyata alındı. Hayati tehlikeyi atlatan Nagihan Bayramıçlılar'a, kızının durumu ile ilgili bilgi verilmedi.

KIZININ ÖLÜM HABERİNİ ALINCA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Bugün öğlen saatlerinde servise alınan Nagihan Bayramıçlılar'a kızının yaşamını yitirdiği bilgisi verildi. Doktor gözetiminde bulunan anne Bayramıçlılar, sinir krizi geçirdi.

IRMAK TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa Adli Tıp Kurumu'na gelen Irmak Bayramıçlılar'ın cenazesi ise bugün ikindi namazının ardından Hacı Ahmet Eğilmez Caminde kılınan cenaze namazı sonrası, Edremit mezarlığında toprağa verildi.