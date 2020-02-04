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Tartıştığı annesini boğazından bıçaklayan genç kız, balkondan atlayıp intihar etti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 19 yaşındaki genç kız, annesini bıçakladıktan sonra balkondan atladı. Hastaneye kaldırılan genç kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken ağır yaralı annesi ise yoğun bakımda tedavi altında alındı.

04.02.2020 23:03 | Son Güncelleme: 05.02.2020 00:13

Anne ile kızı arasındaki tartışma faciaya neden oldu. 18 Mart Üniversitesi öğrencisi Irmak B. tartıştığı annesini boğazından bıçaklayarak 4. kattan aşağ atladı.

ANNESİNİ BOĞAZINDAN BIÇAKLADI, SONRA 4. KATTAN ATLADI

Olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Baraj Caddesi Dere Sokak'taki apartmanın 4. katında meydana geldi. İddiaya göre, anne N.B. (42) ile kızı Irmak B. arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. 18 Mart Üniversitesi öğrencisi Irmak B. mutfaktan aldığı bıçakla annesini boğaz kısmından bıçakladı. Ardından 4. kattaki dairenin balkonundan aşağıya atladı.

GENÇ KIZ ÖLDÜ, ANNESİ KOMADA

Olayı gören çevredeki esnaflar durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Anne ve kız 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. kız doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmazken, anne ise yoğun bakımda tedavi altına alındı. Polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Tartıştığı annesini boğazından bıçaklayan genç kız, balkondan atlayıp intihar etti

Balıkesir, Edremit, Genç, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (14)
DUYARLI VATANDAŞ:kötü günler bizi bekliyor hazır olun bu daha başlangıç
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BİNGÜL TEYZE:Şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum yakınlarına başsağlığı diliyorum tam bir aile faciası yaşanmış hükümet derhal istifa etmelidir yada erken seçime gitmelidir herkese hayırlı akşamlar diliyorum.
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SAMİ:evlat denen insan türü varlık kendisinin dünyaya gelmesine vesile olan annesine nasıl ve neye göre zarar verebilir. İSLAM dininde annelik çok kutsal bir görevdir. üzülerek söyleyebiliriz ki böylesi kötülükleri insana yaptıran kendisini göremediğimiz fakat varlığından haberdar olduğumuz şeytan aleyhlilla''ne dir. insanoğlunun en azılı düşmanıdır. YÜCE RABBİMİZ cümle ehli imanı nefsimizin ve şeytanın şerrinden, şeytan-ı laine uymaktan korusun. AMİN.
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SİBEL:2000 yılından önce herşey daha güzeldi şimdi zaman geçtikçe 2020 herşey saçma bi hal aldı ve ömrümüzde aklımıza gelmeyen şeyler yaşıyoruz..
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BEYAZ KIZ:Allahım şeytana uydurmasin,kiza üzüldüm bir anlık sinir nelere mal oldu.
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SAHİN:ey bu ulkenin din adamlari psikologlari imamlari akil adamlari ogretmenleri eli opülesi degerli devlet ricali, toplum elden gidiyor nesil elden gidiyor nereden baslayacaksak baslayalim insanlarimizin elinden degilse hepimiz sorumluyuz....
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KAYAHAN:Sabırsızlığa bir de cehalet eklenince sonuç felaket oluyor.
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UMAY AVSAR:Bunlar en iyi gunlerimiz bu gunlere sukredin bu 2020 nerden geldi felaket ustune felaket zam ustune zam
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ADINIZI YAZIN:ne dertleri ne sorunlari vardi kimbilir, allah yardimcilari olsun
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SER:Çok güzel yönetim çok güzel bir gençlik çok güzel bir aile yapısı inşa etti Yaziklar olsun allahın adaletiyle karşılaşacaksınız abc yi bilmeyen diploma alır ve bakan olur sonuç bu utanın
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