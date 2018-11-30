Annesini Bıçaklayan Kız Serbest Bırakıldı

Denizli'de okula gitme meselesi yüzünden tartıştığı annesini sırtından bıçaklayan 14 yaşındaki kız çocuğu serbest bırakıldı.
Atalar Mahallesi'ndeki evlerinde yaşayan Serpil K. (49) ile 14 yaşındaki kızı S.K, dün iddiaya göre okula gitme meselesi yüzünden tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.K'nın mutfaktan aldığı bıçakla annesini sırtından bıçakladığı öne sürüldü. Olayın ardından anne hastaneye kaldırılırken S.K. ise ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. Denizli Devlet Hastanesi Göğüs Cerrahisindeki tedavisi süren anne Serpil K.'nın kızından şikayetçi olmaması üzerine S.K.'nın serbest bırakıldığı belirtildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - DENİZLİ
Denizli