Haberler » 3. Sayfa » Haber

Annesini bıçaklayarak öldürdü

Edirne'nin Keşan ilçesinde yaşayan M.E.Ö (37) aynı evde yaşadığı annesini bıçakladı, hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti.

20.09.2019 17:22Annesini bıçaklayarak öldürdü
Edirne'nin Keşan ilçesinde yaşayan M.E.Ö (37) aynı evde yaşadığı annesini bıçakladı, hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti.

Olay, Keşan'ın Aşağı Zaferiye Mahallesi'nde gerçekleşti. Anafartalar Caddesi üzerindeki apartmanda oturan M.E.Ö. ile aynı evde yaşadığı annesi E.Ö. arasında sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışma sırasında sinirlerine hakim olamayan şahıs, annesini mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile defalarca bıçakladı. Olayın ardından korkan ve pişman olan M.E.Ö. annesinin kan kaybetmeye başlamasının ardından 112 ekiplerine haber verdi.

Sağlık görevlileri tarafından Keşan Devlet Hastanesine ağır yaralı olarak getirilen anne, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan M.E.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından Keşan Adliyesine sevk edildi. - EDİRNE

Edirne, Keşan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
18:51 Muğla'da aranan 61 şahıs yakalandı
18:36 Ayı saldırısına uğrayan yaşlı adam hayatını kaybetti
18:31 Elazığ polisi paylaştı...155 Polis İmdat Hattına nasıl ihbar vermeliyiz
18:29 Alanya'da kredi kartı dolandırıcılığına 2 tutuklama
18:28 Bafra'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 2 tutuklama
18:26 Şişli'de AVM ofisinde bıçaklı dehşet: 3 yaralı
18:25 Adnan Oktar'dan kediciklere duruşma salonunda 'Maşallah'