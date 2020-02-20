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Annesini bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen şüpheli yakalandı

Bağcılar'da annesini bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

20.02.2020 15:22 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:22Annesini bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen şüpheli yakalandı
'da annesini bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, dün akşam Mahallesi 761. Sokak'ta ikamet eden bir kişi polisi arayarak, "Kardeşim annemi bıçaklıyor, yardım edin." ihbarında bulundu. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve sağlık ekipleri, ihbar üzerine olay yerine gitti.
Polis, kucağına çocuğunu alıp dışarıya çıkan Suriye uyruklu şüpheli Cenar Zaitar'ı (31) yakaladı. Çocuk, polis ekiplerince muhafaza altına alındı.
Şüphelinin yapılan üst aramasında olayda kullandığı bıçak ele geçirildi.
Sağlık ekiplerince yapılan müdahaleye rağmen Lemia Zaitar (56) hayatını kaybetti.
Şüpheli Cenar Zaitar, sorgusunda, uyuşturucu madde kullandığını, parasal konular nedeniyle tartıştığı annesini öldürdüğünü anlattı.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Bağcılar, Suriye, Çınar, Güncel

Kaynak: AA

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