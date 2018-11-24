Annesini Darbettiği İddiası

Afyonkarahisar
'ın Emirdağ
ilçesinde bir kadının oğlu tarafından darbedildiği iddia edildi. Davulga
beldesi Karakuyu
Mahallesi'ndeki evinde Sultan K'nin (69) darbedildiğini gören komşuları, 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sultan K, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Eskişehir
Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Adli dengesi yerinde olmadığı ve annesini darbettiği öne sürülen Halil K, gözaltına alındı.
Halil K, Jandarma
ekipleri tarafından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, adliyeye sevk edildi.
Davulga,Emirdağ,Afyonkarahisar
24 Kasım 2018 Cumartesi 17:31