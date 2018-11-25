Tartıştığı Annesinin Gözünü Parmaklarıyla Oydu! Akıl Sağlığına Bakılacak

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, tartıştığı annesi Sultan K.'yi (69) döverek hastanelik eden H.K. (40), akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

ANNESİNİ DÖVMEYE BAŞLADI

Olay, dün saat 12.00 sıralarında, Emirdağ'a bağlı Davulga beldesi Karakuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen H.K., aynı evde yaşadığı annesi Sultan K. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.K., annesini dövmeye başladı.

PARMAKLARINI ANNESİNİN GÖZLERİNE SOKTU

Sultan K., dengesini kaybedip, yere düşerken vurmaya devam eden H.K., parmaklarını annesinin gözlerine soktu. Olayı duyan komşular, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

İhbar üzerine kısa sürede gelen sağlık görevlileri, yaralı Sultan K.'ye müdahale ederken, jandarma ekipleri ise H.K.'yi gözaltına almak istedi. Jandarmaya güçlük çıkaran H.K., karakola götürüldü.

HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Sağlık görevlileri de Sultan K.'yi ambulansla Emirdağ Devlet Hastanesi'ne götürdü. Sultan K., buradan Eskişehir'deki hastaneye sevk edildi.

AKIL SAĞLIĞINA BAKILACAK

Jandarma eşliğinde dün Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen H.K., yeniden gönderildiği Emirdağ'da bu sabah adliyeye sevk edildi. H.K.'nin, çıkarıldığı hakimlikçe akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmesi kararlaştırıldı. H.K., jandarma eşliğinde Manisa'ya götürüldü.