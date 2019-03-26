Annesini hastaneye götürürken kaza yaptı: 4 yaralı

Kaynak: İHA

Annesini hastaneye götürürken kaza yaptı: 4 yaralıSAMSUN - Trabzon'dan Samsun'daki hastaneye hasta götüren otomobilin kamyonla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Samsun-Ankara karayou üzerinde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Trabzon'dan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Merkezi'ne hasta olan annesi Fatma Berber'i getiren Murat Berber idaresindeki 61 NF 176 plakalı otomobil ile Osman Kaya'nın kullandığı 28 K 1053 plakalı kamyon çarpıştı.Kazada otomobil sürücüsü Murat Berber, hasta olan annesi Fatma Berber, Cemile Berber ve Ali Berber yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.