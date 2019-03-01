01 Mart 2019, 07:44
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Annesini Kanserden Kaybeden Hande Erçel, Sessizliğini Bozdu: Annemi Çok Özledim

Ocak ayında annesini kanserden kaybeden oyuncu Hande Erçel, bir dergiye verdiği röportajda yaşadığı zor günleri anlattı. Zor günleri çalışarak atlatan Hande, röportajda annesini çok özlediğini anlattı.

Marie Claire'in mart sayısına röportaj veren Hande Erçel, ocak ayında vefat eden annesi Aylin Erçil hakkında ilk kez konuştu.

Derginin kapak yüzü olan Hande, Ocak ayında annesini kanserden kaybetti. Erçel'e bu zorlu süreçte en büyük destek birlikte olduğu Murat Dalkılıç'dan geldi. Yeni diziye başladığı esnada acı haberi alan oyuncu, bu süreçte yaşadığı zorlukları anlattı.

"TARİFSİZ BİR DUYGU ALLAH KİMSEYE YAŞATMASIN"

Çalışarak yaşadığı zor günleri atlatmaya çalıştığını belirten Hande Erçel, "Konuşmayı tercih etmiyorum, elbette. Ama hiçbir şey söylememek de yok saymak gibi geliyor. Günlerim, içimdeki derin acıyı yaşayarak, bununla yaşamayı öğrenmeye çabalayarak geçiyor. Çalışarak hayata tutunuyorum. Ve tabii ki babam, ablam en büyük desteğim. Tarifsiz bir duygu, Allah kimseye yaşatmasın. Çok özlüyorum" ifadelerini kullandı.

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ANNESİNİ KELEBEK FİGÜRÜYLE UĞURLAMIŞTI

Hande Erçel'in 48 yaşındaki annesi Aylin Erçel, 11 Ocak'ta yaklaşık sekiz aydır kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Genç oyuncu kelebekleri sevdiği için 'Kelebeğim' diye seslendiği annesi yakasına kelebek figürü takarak uğurlamıştı.

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Yenikadinda Gösterme, Magazin


YORUMLAR (17)
ŞK: özlediysen sende git yanına
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NE DESİN: Başka birşey söylese zaten tepki çeker ne bekleniyor ki
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BOŞVERR: Vaaz vermek yerine baş sağlığı dilemek bu kadar zor olmasa gerek.insanlar göz önünde bulunan kişiler elbette herkes ölüyor ölüm bizler için ama senin benim haberimi yapicak hâlleri yok değilmi ?? Şu sayfadaki yorumları okurken ne kadarda gereksiz din üzerinden yürüyen insanlar olduğunu fark ediyorum.şayet kendimde tesettürlu bı insan olarak insanlara sadece saygı duyuyorum.sizde deneyin...
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ADM: neden ünlülerin bir şeyleri ölünce bu kadar abartıyorsunuz. her gün birilerinin annesi, babası, kardeşi, çocuğu, eşi ölüyor. dünya sadece ünlülerin etrafında dönmüyor.
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ARİSTOKRAT: çok komik bunlar kapanmayı sadece cenazelerde zannediyorlar yazık çok yazık
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