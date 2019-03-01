Annesini Kanserden Kaybeden Hande Erçel, Sessizliğini Bozdu: Annemi Çok Özledim

Marie Claire'in mart sayısına röportaj veren Hande Erçel, ocak ayında vefat eden annesi Aylin Erçil hakkında ilk kez konuştu.

Derginin kapak yüzü olan Hande, Ocak ayında annesini kanserden kaybetti. Erçel'e bu zorlu süreçte en büyük destek birlikte olduğu Murat Dalkılıç'dan geldi. Yeni diziye başladığı esnada acı haberi alan oyuncu, bu süreçte yaşadığı zorlukları anlattı.

"TARİFSİZ BİR DUYGU ALLAH KİMSEYE YAŞATMASIN"

Çalışarak yaşadığı zor günleri atlatmaya çalıştığını belirten Hande Erçel, "Konuşmayı tercih etmiyorum, elbette. Ama hiçbir şey söylememek de yok saymak gibi geliyor. Günlerim, içimdeki derin acıyı yaşayarak, bununla yaşamayı öğrenmeye çabalayarak geçiyor. Çalışarak hayata tutunuyorum. Ve tabii ki babam, ablam en büyük desteğim. Tarifsiz bir duygu, Allah kimseye yaşatmasın. Çok özlüyorum" ifadelerini kullandı.

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ANNESİNİ KELEBEK FİGÜRÜYLE UĞURLAMIŞTI

Hande Erçel'in 48 yaşındaki annesi Aylin Erçel, 11 Ocak'ta yaklaşık sekiz aydır kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Genç oyuncu kelebekleri sevdiği için 'Kelebeğim' diye seslendiği annesi yakasına kelebek figürü takarak uğurlamıştı.

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