Annesini Kanserden Kaybeden Hande Erçel, Paylaşımıyla Duygulandırdı

Ünlü oyuncu Hande Erçel 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Ocak ayında kanserden kaybettiği annesi ile ilgili duygusal bir paylaşım yaptı.

"GÜZEL ANNEM KADINLAR GÜNÜMÜZ KUTLU OLSUN"

Hande Erçel, annesiyle çekilen bir fotoğrafını Instagram hesabından duygusal bir notla paylaştı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde paylaşım yapan Erçel annesine seslenerek, 'Varlığıyla,ruhuyla kadın kelimesini anlamlandıran güzel annem, Kadınlar Günümüz kutlu olsun' notunu yazdı.

ANNESİNİ KELEBEK FİGÜRÜYLE UĞURLAMIŞTI

Hande Erçel'in 48 yaşındaki annesi Aylin Erçel, 11 Ocak'ta yaklaşık sekiz aydır kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Genç oyuncu kelebekleri sevdiği için 'Kelebeğim' diye seslendiği annesi yakasına kelebek figürü takarak uğurlamıştı.