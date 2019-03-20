Annesini Kaybeden Hande Erçel, Huzuru Maldivler'de Buldu

Annesinin vefatının ardından sosyal medyadaki paylaşımlarını azaltan ve kendini işine veren Hande Erçel, ablası Gamze Erçel'le tatil için Maldivler'in yolunu tuttu. Güzel oyuncu, egzotik adadan gülerken yayınladığı fotoğraflarla hayranlarını sevindirdi.

"BAZEN İHTİYACIN OLAN ŞEY, HUZUR DOLU BİR MEKAN"

Erçel, Bazen ihtiyacın olan sey, Huzur dolu bir mekan, Güler yüzlü güzel niyetli dostlar..Akistayken yüzümde gülümseme olan her şeye de minnet" notuyla takipçilerine moralinin yerinde olduğu mesajını verdi.

"SENİ BÖYLE GÜLERKEN GÖRMEK İSTİYORUZ"

Hande Erçel'e takipçilerinden "Seni hep böyle gülerken görmek istiyoruz" mesajları yağdı.