20 Mart 2019, 16:04
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Annesini Kaybeden Hande Erçel, Huzuru Maldivler'de Buldu

Ocak ayında annesi Aylin Erçel'i kanserden kaybeden güzel oyuncu Hande Erçel, önceki gün moral tatiline çıktı. Erçel, ablası Gamze Erçel'le Maldivler'e gitti. Erçel, tatilden huzur paylaşımı yaptı.

Annesinin vefatının ardından sosyal medyadaki paylaşımlarını azaltan ve kendini işine veren Hande Erçel, ablası Gamze Erçel'le tatil için Maldivler'in yolunu tuttu. Güzel oyuncu, egzotik adadan gülerken yayınladığı fotoğraflarla hayranlarını sevindirdi.

"BAZEN İHTİYACIN OLAN ŞEY, HUZUR DOLU BİR MEKAN"

Erçel, Bazen ihtiyacın olan sey, Huzur dolu bir mekan, Güler yüzlü güzel niyetli dostlar..Akistayken yüzümde gülümseme olan her şeye de minnet" notuyla takipçilerine moralinin yerinde olduğu mesajını verdi.

"SENİ BÖYLE GÜLERKEN GÖRMEK İSTİYORUZ"

Hande Erçel'e takipçilerinden "Seni hep böyle gülerken görmek istiyoruz" mesajları yağdı.

Huzur, Hande Erçel, Magazin



YORUMLAR (17)
HUZURU OY ATARAK: Demokrasi dininde bulun
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YUSUF6321: hiçte üzüldüğünü sanmıyorum yas tutan insan tatile çıkmaz bu resmen sevinmiş
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AYŞE: Tatil için keşke daha geç bi tarih secseydi annesi daha yeni öldü biraz yasını tutsaydın bari
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OĞUZ: Öyle bir başlık atmissiniz ki huzuru islamda buldu sandım bi an ....
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OFFFFFFFFF : MALDİVLERE GEREK YOKKİ ADANAYA GELSİN .
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