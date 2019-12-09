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Annesini kazada kaybeden yavru kediye polisler sahip çıktı

Adıyaman'da, annesini kazada kaybeden yavru kedi, kendisini büyüten polislerin biran olsun yanından ayrılmıyor.

09.12.2019 13:32 | Son Güncelleme: 09.12.2019 13:40Annesini kazada kaybeden yavru kediye polisler sahip çıktı
'da, annesini kazada kaybeden yavru kedi, kendisini büyüten polislerin biran olsun yanından ayrılmıyor.

Yaklaşık 6 ay önce, Adıyaman- Karayolu Pirin Mevkiindeki polis uygulama noktası yakınlarına yolun karşı tarafına geçmeye çalışan kediye otomobil çarptı. Kazada ölen kedinin yanındaki yavru kediyi fark eden polis memurları, kediyi alarak uygulama noktasına getirdi. Burada Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince sürekli beslenen kedi, kendisini besleyen polis memurlarını biran olsun bırakmazken, kendi evi olarak gördüğü uygulama noktasından da ayrılmıyor. Yetişkin bir kedi haline gelen ve polisler tarafından 'Sarı' ismi verilen kedi, uygulama noktasının da maskotu haline geldi. Polisler tarafından sevilen ve beslenen Sarı isimli kedi, çoğu zaman uygulama noktasından geçen vatandaşlar tarafından da seviliyor.

Sarı isimli kedinin hikayesini anlatan polis memurlarından Remzi Asker, "Bu kedinin annesi yaklaşık 5-6 ay önce burada araba çarpması sonucu öldü. Bu kedide noktamızın köşe kısmına gelip kaldı. Buradan ayrılmadı. Bizlerde annesi olmadığı için, süt verdik, yoğurt verdik, peynir verdik, besledik. Tabi kedi buraya alışınca burayı terk edip gitmedi. Buranın maskotu haline geldi. Bizlerde arkadaşlarla beraber kediye sahip çıktık. Bu şekilde kedi burada büyüdü ve burayı bırakmıyor. Bizim maskotumuz hale geldi, o bizi, bizde onu seviyoruz. Bizde yavruyken sahiplendik, besledik, büyüttük şuan bu hale geldi. İsmi Sarı, sarı renkte olduğu için" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman, Çelikhan, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

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