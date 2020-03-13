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Annesini öldürdü, çorba içerken yakalandı (2)

TUTUKLANDISamsun'un Bafra ilçesinde, annesi Gönül Güngör'ü (55) boğazı ve sırtından bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Burhan Güngör (32), emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

13.03.2020 12:59 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:00
Annesini öldürdü, çorba içerken yakalandı (2)

TUTUKLANDI

Samsun'un Bafra ilçesinde, annesi Gönül Güngör'ü (55) boğazı ve sırtından bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Burhan Güngör (32), emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Burhan Güngör, Bafra, Güncel

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