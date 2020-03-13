Annesini öldürdü, çorba içerken yakalandı (2)
TUTUKLANDISamsun'un Bafra ilçesinde, annesi Gönül Güngör'ü (55) boğazı ve sırtından bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Burhan Güngör (32), emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.
13.03.2020 12:59 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:00
TUTUKLANDI
Samsun'un Bafra ilçesinde, annesi Gönül Güngör'ü (55) boğazı ve sırtından bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Burhan Güngör (32), emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.
Kaynak: DHA
Etiketler : Burhan Güngör, Bafra, Güncel
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