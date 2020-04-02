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Annesini öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı

Karabük'ün Yenice ilçesinde, annesini öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

02.04.2020 00:32 | Son Güncelleme: 02.04.2020 00:33
Karabük 'ün Yenice ilçesinde, annesini öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim için Nodullar köyüne gitti.
Bu sırada jandarma ekiplerini gören bir kişi evinin penceresinden atlayarak kaçmaya başladı. Eve giren jandarma ekipleri, şüphelinin annesi Satı Eyioğlu'nun (65) yerde hareketsiz halde yattığını gördü. Kesici aletle yaralanma sonucu hayatını kaybettiği belirlenen kadının cesedi, Yenice Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin psikolojik sorunları olduğu öğrenildi.
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Annesini öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı

Kaynak: AA

Etiketler: Jandarma, Karabük, Yenice, Güncel

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Annesini öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı
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