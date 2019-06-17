17.06.2019 10:47
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19 yaşındaki genç, tartıştığı annesini boynundan bıçaklayarak öldürdü

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, annesini boynundan bıçaklayarak öldüren genç ile babası tutuklandı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde iddiaya göre annesini boynundan bıçaklayarak öldüren 19 yaşındaki Mervan Ç. ile babası tutuklandı.

Olay, Ergene ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bir ikamette meydana geldi. İddiaya göre, 19 yaşındaki Mervan Ç., henüz bilinmeyen bir nedenle annesi İnayet Ç'yi (44) boynundan bıçaklayarak öldürdü.

TALİHSİZ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Polis merkezine gelen ihbarlar üzerine kısa sürede olay yerine polis ekipleri ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, İnayet Ç.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

BABA OĞUL TUTUKLANDI

Kadının cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili Mervan Ç. ve babası Mehmet Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan baba ve oğul çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. -

19 yaşındaki genç, tartıştığı annesini boynundan bıçaklayarak öldürdü
Kaynak: İHA
Cumhuriyet Mahallesi, Tekirdağ, Ergene, 3. Sayfa, Güncel

YORUMLAR (8)
DÜRBÜNLÜ:onyedi yılın mahsulleri bunlar.
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SESİN:vahşetttt. sen çocuksun annene sarılacagın zaman nasıl öldurursun bu nasıl bir kin. senin için ne acılar cektı dünyaya gelmen için. annelerinizi üzerken offf offff. ulkenın geldıgı durum. cok yazık.
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BRO:Hayırsız evlat. Hem bu dünyanı hem de ahiretini mahvettin. Allah herkese hayırlı evlat nasip etsin.
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AYARSIZLAR:SEN BÜYÜT BESLE KAÇ YAŞINA GETİR NASIL Bİ DÜZEN DENGE
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BONTJAMES:Bu kadar anlamsız toplum ve arap kültürünü arap milliyetçiliğini benimseyip günümüzün sosyal hayatına evlilik çocuk yapma gibi orta cağın dışındaki saçma sapan geçerliliği kalmamış tarih olmuş uygulamaların sonuçları artarak devam ediyor
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