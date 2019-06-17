19 yaşındaki genç, tartıştığı annesini boynundan bıçaklayarak öldürdü

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde iddiaya göre annesini boynundan bıçaklayarak öldüren 19 yaşındaki Mervan Ç. ile babası tutuklandı.

Olay, Ergene ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bir ikamette meydana geldi. İddiaya göre, 19 yaşındaki Mervan Ç., henüz bilinmeyen bir nedenle annesi İnayet Ç'yi (44) boynundan bıçaklayarak öldürdü.

TALİHSİZ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Polis merkezine gelen ihbarlar üzerine kısa sürede olay yerine polis ekipleri ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, İnayet Ç.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

BABA OĞUL TUTUKLANDI

Kadının cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili Mervan Ç. ve babası Mehmet Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan baba ve oğul çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. -