Annesini Öldüren Zanlı, Psikiyatri Servisinde Tedavi Altına Alındı

Konya
'da annesini bıçaklayan kişi, mahkeme kararıyla psikiyatri servisinde tedavi altına alındı. Merkez Selçuklu
ilçesi Işıklar Mahallesi Duranbey Sokak'ta annesi Ayşe T'yi evde bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen Ömer T'nin (54), çıkarıldığı mahkemede de suskunluğunu bozmadığı öğrenildi.
Bunun üzerine mahkeme heyeti, zanlının Beyhekim Hastanesi Psikiyatri Servisinde tedavi altına alınmasına karar verdi.
Ömer T. hakkında adli kontrol kararı verildiği ve tedavi sürecine göre yargılanmaya başlanacağı belirtildi.
Olay
Merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi Duranbey Sokağı'nda 26 Kasım'da, Ömer T. (54) ile annesi Ayşe T. arasında tartışma çıkmıştı. Akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen Ömer T, annesini bıçakla yaraladıktan sonra durumu komşulara haber vermişti.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Ayşe T'nin hayatını kaybettiğini belirlemiş, Ömer T. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla Beyhekim Hastanesi Psikiyatri Servisine sevk edilmişti.
Konya
28 Kasım 2018 Çarşamba 14:56