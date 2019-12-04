Haberler » 3. Sayfa » Annesini rehin alan eski boksöre biber gazlı müdahale - Haberler

Annesini rehin alan eski boksöre biber gazlı müdahale

Adana'da kahvaltıyı beğenmediği için tartıştığı annesini rehin alan eski boksöre biber gazıyla müdahale edildi.

04.12.2019 09:25 | Son Güncelleme: 04.12.2019 09:37Annesini rehin alan eski boksöre biber gazlı müdahale
'da kahvaltıyı beğenmediği için tartıştığı annesini rehin alan eski boksöre biber gazıyla müdahale edildi. kurtarılırken, psikolojisinin bozuk olduğu bildirilen eski boksör ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, merkez ilçesinde meydana gelen olayda, annesi Binnaz K. ile birlikte yaşayan eski boksör Murat K. sabah kahvaltı yapmak istedi. Ancak kahvaltıyı beğenmeyen Murat K. annesiyle tartıştı. Psikolojisinin bozuk olduğu belirtilen Murat K. annesini bıçakla rehin alıp kapıyı da kilitledi. Evden kavga seslerinin gelmesi üzerine komşuları kapıyı çaldı ancak Murat K. bir türlü kapıyı açmadı. Vatandaşlar kapıyı açtıramayınca polise ve sağlık ekiplerine verdi. Olay yerine gelen polislere de kapıyı açmayıp elindeki bıçakla direnen Murat K. bir taraftan da kıyafetlerini çıkardı. Çırılçıplak kalan Murat K. arkadaşlarının ikna çabasına da cevap vermedi.

Yaklaşık 1 saatlik çabanın ardından Murat K.'nın arkadaşları sigara verme bahanesiyle kapıyı açtırınca polis içeri biber gazı sıkıp anneyi kurtardı. Ancak Murat K. bıçakla direnmeye devam edip yaklaşanı bıçaklayacağını söyledi. Polis eve biber gazı sıkmaya devam edip Murat K.'nın dışarı çıkmasını sağladı. Gözleri yanan Murat K. bir süre daha direnip daha sonra elindeki bıçakla birlikte ambulansa gitti. Murat K.'nın elindeki bıçak alınarak ambulansla hastaneye götürüldü. - ADANA

Seyhan, Adana, Anne, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

09:35 Anne Karnındaki bebeğin yaşamını tehdit eden 12 önemli hastalık - Haberler
09:29 Aydın MHP; "Güçlü Türk kadını, güçlü Türkiye" - Haberler
09:28 Google'un kurucuları Page ile Brin, Alphabet'deki başkanlık ve CEO'luk görevlerini bırakıyor - Haberler
09:27 Japon müşteri şikayetin dozunu kaçırdı - Haberler
09:25 Annesini rehin alan eski boksöre biber gazlı müdahale - Haberler
08:15 Erdoğan'ın veto edip Meclis'te gönderdiği "filtre" yasası yoğun tartışmalara neden oldu - Haberler
07:50 Ceren Özdemir'in ölümüyle ilgili dehşete düşüren detayı rektör açıkladı: Bıçak, çocuğumuzun kalbini ikiye bölmüş - Haberler
02:08 Öğretmenin aracıyla çarptığı lise öğrencisi hayatını kaybetti - Haberler
22:53 Evinin önünde bıçaklanan balerin Ceren Özdemir hayatını kaybetti - Haberler
22:28 Trump'tan Temsilciler Meclisi Üyesi Adam Schiff ile ilgili soruya yanıt: O meczup bir insan - Haberler
09:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afşin-Elbistan Termik Santrali'nin sahibiyle yaptığı telefon görüşmesi ortaya çıktı
09:33 Ozan Tufan 2 milyon TL'lik aracıyla Etiler'de görüldü
23:59 Günlük burç yorumları 4 Aralık 2019 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
14:32 Unicredit, 500 şube kapatacak ve 8 bin işçi çıkaracak
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak?
4.12.2019 09:44:21