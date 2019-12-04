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Annesini rehin alan eski boksöre biber gazlı müdahale

Adana'da kahvaltıyı beğenmediği için tartıştığı annesini rehin alan eski boksöre biber gazıyla müdahale edildi.

04.12.2019 09:45 | Son Güncelleme: 04.12.2019 09:45Annesini rehin alan eski boksöre biber gazlı müdahale
'da kahvaltıyı beğenmediği için tartıştığı annesini rehin alan eski boksöre biber gazıyla müdahale edildi. kurtarılırken, psikolojisinin bozuk olduğu bildirilen eski boksör ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, merkez ilçesinde meydana gelen olayda, annesi Binnaz K. ile birlikte yaşayan eski boksör Murat K. sabah kahvaltı yapmak istedi. Ancak kahvaltıyı beğenmeyen Murat K. annesiyle tartıştı. Psikolojisinin bozuk olduğu belirtilen Murat K. annesini bıçakla rehin alıp kapıyı da kilitledi. Evden kavga seslerinin gelmesi üzerine komşuları kapıyı çaldı ancak Murat K. bir türlü kapıyı açmadı. Vatandaşlar kapıyı açtıramayınca polise ve sağlık ekiplerine verdi. Olay yerine gelen polislere de kapıyı açmayıp elindeki bıçakla direnen Murat K. bir taraftan da kıyafetlerini çıkardı. Çırılçıplak kalan Murat K. arkadaşlarının ikna çabasına da cevap vermedi.
Yaklaşık 1 saatlik çabanın ardından Murat K.'nın arkadaşları sigara verme bahanesiyle kapıyı açtırınca polis içeri biber gazı sıkıp anneyi kurtardı. Ancak Murat K. bıçakla direnmeye devam edip yaklaşanı bıçaklayacağını söyledi. Polis eve biber gazı sıkmaya devam edip Murat K.'nın dışarı çıkmasını sağladı. Gözleri yanan Murat K. bir süre daha direnip daha sonra elindeki bıçakla birlikte ambulansa gitti. Murat K.'nın elindeki bıçak alınarak ambulansla hastaneye götürüldü.
(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/İHA)

Seyhan, Adana, Anne, Güncel

Kaynak: İHA

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