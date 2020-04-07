Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Annesini rehin alıp evini kundaklayan kişi gözaltına alındı

Madde bağımlısı şahıs evini yakmaya çalıştıktan sonra annesini rehin alarak polise kurusıkı tabancayla ateş açtı.

07.04.2020 01:32 | Son Güncelleme: 07.04.2020 01:33
Madde bağımlısı şahıs evini yakmaya çalıştıktan sonra annesini rehin alarak polise kurusıkı tabancayla ateş açtı.
Alınan bilgiye göre, Merkez Meram ilçesi Aydoğdu Mahallesi Nakkaşnigari Sokak'ta, babası ve annesiyle yaşayan Yasin Y. (35) eve geldi.
Madde bağımlısı olduğu öğrenilen Yasin Y. babasının evde bulunmadığı sırada evini ateşe vermeye çalıştıktan sonra annesini rehin aldı.
Vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil Servis ve özel harekat ekipleri sevk edildi.
Yasin Y. teslim olmamak için direnirken elindeki kurusıkı tabancayla havaya ve polise ateş açtı.
Dumandan etkilenen zanlı, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Zanlı, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrolünün ardından gözaltına alındı.
Olayda ölen veya yaralanan olmadı. Annesini rehin alıp evini kundaklayan kişi gözaltına alındı

Kaynak: AA

Etiketler: Meram, Güncel

Haberin Videosu :

Annesini rehin alıp evini kundaklayan kişi gözaltına alındı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Annesini rehin alıp evini kundaklayan kişi gözaltına alındı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Irak kanalı koronavirüs ile röportaj yaptı: İyi bir yanın var mı? Haberler
Irak kanalı koronavirüs ile röportaj yaptı: İyi bir yanın var mı?
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, canlı yayında Trump’a hakaret etti Haberler
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, canlı yayında Trump'a hakaret etti
CHP ilçe yöneticisi koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
CHP ilçe yöneticisi koronavirüsten hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu
Türkiye, koronavirüs vaka ve can kaybında dünyada kaçıncı sırada? Haberler
Türkiye, koronavirüs vaka ve can kaybında dünyada kaçıncı sırada?
POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Bakan Soylu yanıt verdi Haberler
POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Bakan Soylu yanıt verdi
İstanbul’da yeni koronavirüs tedbirleri alındı Haberler
İstanbul'da yeni koronavirüs tedbirleri alındı
Bakan Soylu’dan medyaya övgü dolu sözler Haberler
Bakan Soylu'dan medyaya övgü dolu sözler

Son Dakika Güncel Haberleri

02:02: Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Haber 01:58: Silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü - Haber 01:45: Limon ihracatı izne bağlandı - Haber 01:38: Diyanet İşleri Başkanlığı ek ders ücretlerinde değişiklik - Haber 01:36: Limon ihracatı izne bağlandı - Haber 00:58: Irak'ta bir televizyon kanalı koronavirüs ile röportaj yaptı: İyi bir yanın var mı? - Haber 00:47: Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Trump'a canlı yayında hakaret etti - Haber 00:31: CHP Torbalı ilçe yöneticisi Yunus Karakoç, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haber 00:08: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu - Haber 00:01: Türkiye, dünyada koronavirüs vaka sayısında 9., can kaybında ise 12. sırada - Haber 09:16: Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusunu yanıtladı - Haberler