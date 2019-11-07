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Annesini sırtından bıçakladı

Konya'nın Kulu ilçesinde 16 yaşındaki genç, tartıştığı annesini sırtından bıçakladı.

07.11.2019 11:33 | Son Güncelleme: 07.11.2019 11:38 Annesini sırtından bıçakladı
Konya'nın Kulu ilçesinde 16 yaşındaki genç, tartıştığı annesini sırtından bıçakladı.

Olay Kulu ilçesi Ömeranlı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde anne G.K. (43) ile oğlu R.K. (16) arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma sırasında 16 yaşındaki genç, eline geçirdiği ekmek bıçağıyla annesini sırtından bıçakladı. Yaralanan kadın, komşular tarafından çağrılan ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan yaralı kadın, hayati tehlikesinin bulunması üzerine Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Annesini sırtından bıçaklayan R.K.'nin jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KONYA

Konya, Anne, Kulu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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