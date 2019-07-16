16.07.2019 14:16
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Annesini tabancayla kazara boynundan vuran 16 yaşındaki çocuk serbest

Annesini tabancayla kazara boynundan vuran 16 yaşındaki çocuk serbest

Samsun'da tabancayı kurcalarken annesini boynundan kazara vurarak ağır yaralayan 16 yaşındaki çocuk, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da tabancayı kurcalarken annesini boynundan kazara vurarak ağır yaralayan 16 yaşındaki çocuk, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 yaşındaki Aynur A. adlı kadın tabancayla boynundan vurularak ağır yaralandı. 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Aynur A. tedavi altına alındı.

Polis yaptığı araştırma sonucu Aynur A.'yı 16 yaşındaki oğlu B.A.'nın vurduğunu tespit etti. Hastanede gözaltına alınarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen B.A., Samsun Adliyesine sevk edildi.

B.A., "Dışarıda silah buldum eve götürdüm. Kurcalarken patladı, annem kazara vuruldu. Ambulans çağırdım hastaneye gittik" dedi.

Savcıya ifade veren B.A., tutuklanması talebiyle sevk edildiği nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN
Kaynak: İHA
Samsun, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
18:28   Bodrum'daki orman yangını söndürüldü
18:25   Başkent'te 4 çocuk zehirlendi
18:24   Korsanların hedef aldığı Türk gemisinden ilk görüntüler
18:23   Hastanede yangın çıktı, binada bulunan 27 hasta tahliye edildi
18:22   İntihara kalkışan şahsı arkadaşları ikna etmek için yoğun çaba harcadı
18:22   Dehşet saçan damat tutuklandı
18:17   Kanyondaki ceset üzerinden oğluna ait kimlik ve fotoğraf çıkan baba: " Üniversitede okuyan...