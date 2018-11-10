Annesini Tüfekle Başından Vurarak Öldürdü

Annesini tüfekle başından vurarak öldürdüğünü itiraf etti3 çocuk annesi kadının evinde başından vurulmuş halde ölü bulunmasıyla ilgili ifade veren oğlu Osman G. suçunu itiraf etti
DENİZLİ - Denizli
'de 3 çocuk annesi kadının evinde başından vurularak öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan oğlu, annesini tüfekle vurarak öldürdüğünü itiraf etti. Sarayköy
ilçesi Tepeköy
Mahallesi'nde 3 çocuk annesi Rahime G.'nin evinde başından vurulmuş halde ölü bulunmasıyla ilgili eşi Musa G., oğlu Osman G. ve Musa G.'nin kardeşi Mehmet G. ifadeleri alınmak üzere karakola götürülmüştü. Olay yerinden 3 kişinin kaçtığını gördüğünü söyleyen Osman G., karakolda verdiği ifadede annesini aralarında çıkan tartışma sırasında tüfekle başından vurarak öldürdüğünü itiraf etti. Öte yandan zanlının olay anında kullandığı tüfek de evin yakınında bulundu.Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
10 Kasım 2018 Cumartesi 21:19