Annesini vahşice öldüren uyuşturucu bağımlısı, tutuklandı

Tartıştığı annesini, kafasına defalarca odunla vurarak öldürdüğü ileri sürülen uyuşturucu bağımlısı tutuklandı.

Olay, Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Erol G. (34), birkaç gün önce uyuşturucu parası isteyip tartıştığı annesini, odunla kafasına vurarak öldürdü.

PARA İSTEDİ

Erol G. birkaç gün önce annesi Durdu G. (54)'den uyuşturucu almak için para istedi. Annesi istediği parayı vermeyince, uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen adam evdeki camları kırdı. Yaşanan bu olay üzerine, annesinin can güvenliğinden şüphe eden Erol G'nin büyük abisi, annesini kendi evine götürdü. Dün akşam Durdu G. tekrar evine döndü. Erol G. annesinden tekrar uyuşturucu parası isteyince aralarında yine kavga çıktı. Erol G. bunun üzerine evin yine kapılarını ve pencerelerini kırdı. Araya komşuların ve akrabaların girmesiyle kavga bitti.

ABLASI ŞÜPHELENDİ

Dün sabah ise Erol G. Karslılar Mahallesi'ndeki ablasının evine giderek ondan para istedi. Abla, kardeşinin durumundan şüphelenerek diğer kardeşini arayıp eve bakmasını istedi. Kardeşi eve gidip baktığında, annesini çekyatın üzerinde kanlar içinde gördü. Hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen emniyet güçleri tarafından yapılan incelemede, kadının başına sert bir cisimle defalarca vurularak öldürüldüğü belirlendi.

İTİRAF ETTİ

Zanlı ifadesi alınmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne götürülürken, annenin diğer çocukları gözyaşlarına boğuldu. Zanlının alınan ifadesinde; annesiyle gece uyuşturucu nedeniyle tartıştıklarını, daha sonra da annesinin uyuduğunu, kendisinin de evin girişinde bulunan odunu alarak annesinin kafasına defalarca vurarak öldürdüğünü, daha sonra evden çıktığını, sabahleyin de ablasına gittiğini söylediği öğrenildi.

İfadesi alınan Erol G. adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.