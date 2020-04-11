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Annesini ziyarete giden sürücüye 793 TL ceza

Annesini ziyarete giden sürücüye 793 TL cezaKAYSERİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağına uymayarak, annesini ziyarete giden sürücüye polis ekiplerince 793 TL ceza kesildi.

11.04.2020 20:44 | Son Güncelleme: 11.04.2020 20:47
Annesini ziyarete giden sürücüye 793 TL ceza
KAYSERİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağına uymayarak, annesini ziyarete giden sürücüye polis ekiplerince 793 TL ceza kesildi.
Melikgazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde oturan Adem Gökalp Eker, İldem Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan annesini ziyaret etmek üzere 38 GC 264 plakalı otomobiliyle yola çıktı. İçişleri Bakanlığı'nın 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 gün süreyle ilan ettiği sokağa çıkma yasağına uymayan Eker, Kocasinan Bulvarı'nda polis ekipleri tarafından durduruldu. Ekipler Eker'e nereye gittiğini ve neden sokağa çıkma yasağına uymadığını sordu. Polis memurlarına annesini ziyaret etmek amacıyla dışarı çıktığını söylemesi üzerine ekiplerce Eker'e sokağa çıkma yasağına uymadığı için 793 TL ceza kesildi. Ceza yediği için üzgün olduğunu belirten Eker, Sokağa çıkma yasağını haberlerde izledim. Annemin biraz eksiği varmış kendisi yalnız kalıyor. Bu nedenle beni çağırdı. Kendisi 65 yaş ve üzeri dışarı çıkamıyor. Öyle olunca mecbur kalıyorsun. Kimse sokağa çıkmasın ceza yiyoruz. Şu an kendi evime gideceğim. Ceza yedik moralimiz bozuldu dedi. Annesini ziyarete giden sürücüye 793 TL ceza

Kaynak: DHA

Etiketler: Cumhuriyet Mahallesi, Polis, Güncel
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