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Annesinin bırakıp kaçtığı 3 aylık bebek devlet korumasına alındı

Denizli'de, annesi tarafından sığındıkları eve terk edilen 3 aylık kız bebek devlet korumasına alındı.

18.12.2019 12:55 | Son Güncelleme: 18.12.2019 13:00Annesinin bırakıp kaçtığı 3 aylık bebek devlet korumasına alındı
'de, annesi tarafından sığındıkları eve terk edilen 3 aylık kız bebek devlet korumasına alındı.

Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi 271 Sokak'ta dün meydana gelen olayda, Suna B. (29) isimli kadın bir kaç gün önce soğuk hava sebebiyle bir eve sığındı. Sabah saatlerinde otomobil ile evden çıkan kadın bir daha geri dönmedi. 3 aylık olduğu tahmin edilen ve kimliği olmayan kız bebeğin annesi geri dönmeyince ev sahipleri polise verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri 112 Acil servisten bebek için yardım istedi. ardından olay yerine gelen ambulans ile Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak müşahedeye alındı.

bebeği istemedi

Olaydan sonra kaçan ve eşinden yaklaşık bir ay önce ayrılan anne ise Çivril ilçesinde polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan anne ilk ifadesinden bebeği istemediğini söyleyerek, sorunlu bir lohusalık dönemi geçirdiğini ve yine bu dönemde kız bebeğinin kalbinin delik olduğunu belirttiği öne sürüldü. İfadesinde bebeğini sağlık ve maddi koşullardan dolayı istemediğini yenileyen anne Suna B., sonrasında serbest bırakıldı.

Bebek Sevgi Evi'ne yerleştirildi

Olayın ardından Denizli Valiliği'nin talimatı ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler dün gece bebeği hastaneden alarak devlet korumasın aldı. Kız bebek şimdi kuruma bağlı Sevgi Evleri'nden birine yerleştirilirken sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Suna B. isimli annenin çocuğunu alıp almayacağı ise belirsizliğini koruyor. - DENİZLİ

Denizli, Bebek, Anne, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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