Haberler» Güncel» Haber

Annesinin bıraktığı 18 aylık bebek otoparkta ezildi

ABD'de 18 aylık bebeğini otoparkta yalnız bırakan anne, bebeğin bir arabanın ezmesi sonucunda hayatını kaybetmesi üzerine mahkemeye çıkarıldı.

18.08.2019 12:36 Annesinin bıraktığı 18 aylık bebek otoparkta ezildi
ABD'de 18 aylık bebeğini otoparkta yalnız bırakan anne, bebeğin bir arabanın ezmesi sonucunda hayatını kaybetmesi üzerine mahkemeye çıkarıldı.

ABD'nin Texas eyaletinin Houston kentinde yaşanan olayda, 28 yaşındaki anne Gissel Vazquez'in, 18 aylık bebeğini bir otoparkta yalnız bırakması sonucunda bir arabanın bebeği ezmesi, güvenlik kameralarına yansıdı.

Vasquez "bir çocuğun hayatını tehlikeye atarak ölümüne sebep olmakla" suçlanarak mahkemeye çıkarıldı. Bölge polisinden yapılan açıklamada, Vasquez ile bebeğin arasındaki mesafe ve bebeği bıraktığı yerin, suçlamalara neden olduğu belirtildi.

Görüntü dökümü:

- 18 aylık bebeğin otoparkta yalnız kaldığı anlar.



Amerika Birleşik Devletleri, Teksas, Anne, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:30   OVİT YAYLA FESTİLİ DEVAM EDİYOR
13:30   Seydişehirli yayla seracısı ilk hasadına başladı
13:30   Karapınar'da eski sporcular bir araya geldi
13:28   RİZE OVİT YAYLA FESTİLİ DEVAM EDİYOR
13:26   Seçer: "İlk 5 yılda bütün sorunların üstesinden geleceğiz"
13:26   Selin vurduğu Eminönü'nde temizlik ve hasar tespit çalışmaları sürüyor
13:25   Selin vurduğu Eminönü'nde temizlik ve hasar tespit çalışmaları sürüyor