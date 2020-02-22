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Annesinin cansız bedenini komşulara bırakarak sınava koştu

Dün gece saatlerinde annesini kaybeden Bangladeşli Marium Aktar isimli genç kız, sabah olduğunda acısını sineye çekip annesinin naaşını komşularına emanet ederek ortaokul final sınavına girdi.

22.02.2020 17:51 | Son Güncelleme: 22.02.2020 17:51Annesinin cansız bedenini komşulara bırakarak sınava koştu
Dün gece saatlerinde annesini kaybeden Bangladeşli Marium Aktar isimli genç kız, sabah olduğunda acısını sineye çekip annesinin naaşını komşularına emanet ederek ortaokul final sınavına girdi.

Edinilen bilgiye göre Bangladeş'in Cox's Bazar'ın Teknaf kentinde yaşayan Marium Aktar, bu yıl ülke genelinde eş zamanlı düzenlenen ortaokul final sınavına giriyor. Küçük yaşlarda babasını kaybeden Marium'in sınav telaşı sürerken, dün gece saatlerinden annesinden acı geldi. Annesini kaybeden acılı genç, liseyi kazanmak için önceden belirlenmiş sınav takvimine göre bugünkü sınava girmek zorunda kaldı. Bu durumda bir karar vermek zorunda kalan acılı genç, annesinin naaşını komşularına emanet edip sınava koştu. Sınavda aklı vefat eden annesinde kalan Marium, gözyaşlarına hakim olamadı. Sınav görevlilerini de duygulandıran genç kız, sınav bitiminde annesini toprağa verdi. - DAKKA

Bangladeş, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

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