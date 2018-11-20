Annesinin Cenazesinde Soyuldu

Sakarya
'nın Kocaali
ilçesinde bir kişi, annesinin cenaze namazı için abdest alırken soyuldu.
Olay, Kocaali'nin Şerbetpınarı Mahallesinde meydana geldi. Annesinin cenaze namazı için cami şadırvanında abdest alan Halil Kün'ün yanına gelen kimliği henüz tespit edilemeyen bir şahıs, bir anda Kün'ün cebinden üç bin lirayı aldı. Cenaze namazının ardından cebinin boşaltıldığını fark eden Halil Kün, camideki imamdan yardım istedi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri cenazede hırsızlık yapan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. - SAKARYA
Kocaali,Sakarya