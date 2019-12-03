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Annesinin dışladığı yavru kediyi, 'Tarçın' köpek sahiplendi

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde Kuyumcular Çarşısı esnafının baktığı 5 yaşındaki 'Tarçın' adlı Golden Retriever cinsi köpek ile annesinin dışladığı 2,5 aylık kedinin yakınlaşması ilgi çekiyor.

03.12.2019 14:28 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:28Annesinin dışladığı yavru kediyi, 'Tarçın' köpek sahiplendi
BALIKESİR'in ilçesinde Kuyumcular Çarşısı esnafının baktığı 5 yaşındaki 'Tarçın' adlı Golden Retriever cinsi köpek ile annesinin dışladığı 2,5 aylık kedinin yakınlaşması ilgi çekiyor.

Edremit Kuyumcular Çarşısı esnafı, geçen yıl Leishmania hastalığı olan Golden Retriever cinsi köpeği sahiplendi. Esnaf, mahallede 2,5 ay önce doğan, ancak annesinin dışladığı yavru kedinin de bakımını üstlendi. Yavru kedi ile Tarçın, zamanla birbirine yakınlaştı. Kedi, şimdilerde Tarçın'ın yanına sokulup, sütü olmamasına karşın memesini emmeye başladı. Bu duruma tepkisiz kalan Tarçın ise yavru kediyi yalayıp, temizliyor.Çarşı esnafından Elif Yavaş, yavru kediye annesinin dışladığını belirterek, "Yavru kedi de Tarçın'dan sıcaklık gördü ve onu annesi yerine koyup, emmeye çalışıyor. Tarçın'ın hiç yavrusu yok. Bu zamana kadar da olmadı. Fakat Tarçın da bir anne şefkatiyle emmesine izin veriyor ve onu yalayıp, temizliyor. Tarçın'ı da yaklaşık bir yıl önce sokağa terk edilmiş olarak bulduk. Buradaki bir esnaf arkadaşımız sahiplendi, hep birlikte bakımını ve tedavisini yaptırdık. Şu an kendisi sokağımızın sakini, hep birlikte ilgileniyoruz. Kedimiz de aynı şekilde sokakta yaşıyor ve ona da sahip çıkıyoruz. Yavru kedimizin de tedavilerini yaptırdık, ama şu an bir gözü görmüyor. Kedi şu an Tarçın'ı emiyor ama kuru gıdayla besleniyor. Tarçın'da kronik kilo kaybı, iştahsızlık, kaslarda zayıflama ve güçsüzlük gibi durumlara sebep olan Leishmania hastalığı var. Her gün içtiği bir ilacı var. Onu vermezsek iç organların iflas edebileceği söylendi. Her gün mamayla birlikte ilacını da veriyoruz" dedi.


- Balıkesir

Balıkesir, Edremit, Güncel

Kaynak: DHA

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