28 Mart 2019, 13:37
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Annesinin Elindeki 4 Yaşındaki Çocuk Kamyonun Altında Böyle Kaldı

Annesinin elindeki 4 yaşındaki çocuk kamyonun altında böyle kaldıDİYARBAKIR - Diyarbakır'da, annesiyle karşıya geçmeye çalışan bir çocuk, kamyonun altında kaldı.

Annesinin elindeki 4 yaşındaki çocuk kamyonun altında böyle kaldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da, annesiyle karşıya geçmeye çalışan bir çocuk, kamyonun altında kaldı.
Olay, önceki gün Seyrantepe Köprülü Kavşağı bölgesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, anne, 4 yaşındaki çocuğu ile birlikte duran araçların arasından yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bu sırada hareket etmesi sonucu 4 yaşındaki çocuk kamyonun altında kalarak ağır yaralandı. Annesi tarafından kamyonun altından çıkarılan çocuk, hastaneye kaldırıldı. Tüm bu olanlar, mobeseye saniye saniye yansıdı. Diyarbakır, 3. Sayfa
Kaynak: İHA



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