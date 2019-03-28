Annesinin elindeki 4 yaşındaki çocuk kamyonun altında böyle kaldı
DİYARBAKIR - Diyarbakır
'da, annesiyle karşıya geçmeye çalışan bir çocuk, kamyonun altında kaldı. Olay, önceki gün Seyrantepe Köprülü
Kavşağı bölgesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, anne, 4 yaşındaki çocuğu ile birlikte duran araçların arasından yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bu sırada hareket etmesi sonucu 4 yaşındaki çocuk kamyonun altında kalarak ağır yaralandı. Annesi tarafından kamyonun altından çıkarılan çocuk, hastaneye kaldırıldı. Tüm bu olanlar, mobeseye saniye saniye yansıdı.
Diyarbakır, 3. Sayfa
Kaynak: İHA