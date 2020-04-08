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Annesinin elleriyle boğarak öldürdüğü Ali, Manisa'da toprağa verilecek

DENİZLİ'de, basketbol antrenörü annesi Nagihan K.'nin (30)elleriyle boğarak öldürdüğü 4 yaşındaki Ali K., yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Manisa'nın Saruhanlı ilçesine gönderildi.

08.04.2020 15:45 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:46
Annesinin elleriyle boğarak öldürdüğü Ali, Manisa'da toprağa verilecek

DENİZLİ'de, basketbol antrenörü annesi Nagihan K.'nin (30)elleriyle boğarak öldürdüğü 4 yaşındaki Ali K., yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Manisa 'nın Saruhanlı ilçesine gönderildi.

Olay, önceki gece, Servergazi Mahallesi 402 Sokak'ta bulunan bir sitedeki apartman dairesinde meydana geldi. Basketbol antrenörü olan Nagihan K., kağıda yazdığı yazıyı okuyamadığı gerekçesiyle oğlu Ali K.'yi elleriyle boğduktan sonra polisi arayıp, durumu bildirdi. İhbar üzerine, eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ali K.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Astsubay olan eşi İbrahim K.'nin Suriye'de görev yaptığı Nagihan K., polis tarafından gözaltına alındı.

'ANNE YAPMA' DEMİŞ

Psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen Nagihan K.'nin emniyette verdiği ifadesi kan dondurdu. Nagihan K., oğlunu, bir kağıda yazdığı yazıyı okuyamadığı için öldürdüğünü söyledi. Nagihan K., küçük Ali'nin boğazını sıktığı sırada kendisine defalarca "Anne yapma" diye yalvarıp, kurtulmak için kollarını tırnaklarıyla çizdiğini de anlattı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nagihan K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MANİSA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Ali K.'nin cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından bugün öğle saatlerinde yakınları tarafından teslim alındı. Suriye'den gelen acılı baba astsubay İbrahim K. oğlunun tabutunu cenaze aracına taşıdı. Baba İbrahim K.'nin memleketi Manisa'nın Saruhanlı ilçesine götürülen Ali K.'nin cenazesi, ikindide ilçe mezarlığında toprağa verilecek.


Kaynak: DHA

Etiketler: basketbol, Saruhanlı, Manisa, Güncel
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